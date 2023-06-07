Под Воронежем остановили «БМВ» с партией наркотиков

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Вечером 6 июня около 23.00 на 464-м километре автодороги М-4 «Дон» в Рамонском районе сотрудники ГИБДД остановили «БМВ Х1». В ходе досмотра в багажном отделении обнаружили запрещенные вещества - в пластиковой бутылке и полиэтиленовом пакете. Экспертиза установлена, что в посылке было 442 грамма марихуаны и 142 грамма амфетамина.

32-летний воронежец, который сидел за рулем, признался, что в Московской области взял оптовую закладку в земле, предварительно договорившись с продавцом в мессенджере. И собирался распространить наркотики в Воронежской области.

За незаконные оборот наркотиков мужчине грозит до 20 лет заключения.