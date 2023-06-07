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НовостиЗвезды7 июня 2023 14:43

Воронежский хор примет участие в «Добровидении»

Наш коллектив споет на открытии фестиваля и гала-концерте
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский русский народный хор имени Массалитинова примет участие в VIII Международном фестивале народной песни «Добровидение», который пройдет с 9 по 11 июня в Санкт-Петербурге.

Прославленный коллектив выступит на открытии фестиваля и в большом гала-концерте форума.

Участники «Добровидения» представят многообразие вековых традиций национальной музыкальной культуры, продемонстрировав лучшие образцы народного наследия - песни, танцы, обряды и их историю. В 2023 году участниками фестиваля станут более 100 коллективов.