Воронежский хор примет участие в «Добровидении»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский русский народный хор имени Массалитинова примет участие в VIII Международном фестивале народной песни «Добровидение», который пройдет с 9 по 11 июня в Санкт-Петербурге.

Прославленный коллектив выступит на открытии фестиваля и в большом гала-концерте форума.

Участники «Добровидения» представят многообразие вековых традиций национальной музыкальной культуры, продемонстрировав лучшие образцы народного наследия - песни, танцы, обряды и их историю. В 2023 году участниками фестиваля станут более 100 коллективов.