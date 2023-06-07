Младший сержант из Воронежской области погиб в зоне СВО

фото из соцсетей главы Лискинского района

Младший сержант из Лискинского района погиб в ходе специальной военной операции, об этом сообщил 7 июня в соцсетях глава района Игорь Кирнос. Евгений Ефремов проходил службу в одной из воинских частей в должности старшего заместителя командира взвода - командира 1 отделения мотострелкового батальона территориальных войск. В сентябре ему было бы 30 лет.

- Честно и храбро исполняя свой воинский долг, он отдал жизнь во имя безопасности нашей страны, за мирное и свободное будущее нашего народа. Евгений показал пример безмерного мужества, героизма, стойкости и самоотверженности. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего, - отметил глава района.

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