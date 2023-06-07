Жительница Воронежа лишилась 200 тысяч рублей, устраиваясь на удаленную работу в интернете

За 6 июня жертвами дистанционных мошенников стали 12 жителей Воронежской области. В общей сложности они лишились более 2,2 млн рублей.

42-летняя жительница Воронежа польстилась на удаленную работу. В мессенджере ей пришло сообщение с предложением о дополнительном дистанционном заработке на популярном маркетплейсе. После общения с «работодателями» женщина предоставила им свои персональные данные - якобы необходимые для оформления при трудоустройстве. Ей прислали ссылку, перейдя по которой, вместо регистрации на электронной платформе, она лишилась имеющихся сбережений - около 200 тысяч рублей.