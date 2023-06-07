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НовостиОбщество7 июня 2023 12:41

27-летний боец из Воронежской области погиб в зоне СВО

Алексей Коротенко не вернулся из боя за Артемовск
Ярослав ИВАНОВ
фото из соцсетей администрации Нижнего Кисляя

фото из соцсетей администрации Нижнего Кисляя

Печальная весть пришла из Бутурлиновского района. В поселке Малый Кисляй 7 июня похоронили 27-летнего земляка, погибшего в ходе специальной военной операции. Уроженец Нижнего Кисляя Алексей Коротенко не вернулся из боя за Артемовск. Ефрейтор погиб 11 мая при выполнении боевых задач. Алексей отправился в зону СВО по контракту с апреля 2023-го.

- Алексей показал себя как верный товарищ, храбрый военнослужащий и настоящий патриот. Вечная память герою! – отметили в местной администрации.