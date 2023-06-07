В Воронеже УК через суд обязали выплатить деньги управляющей домом

В Воронеже управляющая компания «забыла» заплатить деньги инвалиду 2 группы. Женщина является председателем совета многоквартирного жилого дома (старшей по дому) и выполняет функции управления домом за денежное вознаграждение, которое жильцы ежемесячно перечисляют в адрес управляющей компании. Вот только деньги до дамы не дошли.

- С сентября 2022 года по апрель 2023 года «УК Железнодорожного района» не выплачивало положенные женщине деньги и задолжало ей более 85 тысяч рублей. Прокуратура района через суд потребовала взыскать с управляющей компании в пользу женщины указанную сумму. Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.