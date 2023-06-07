В Воронеже в микрорайоне Придонской утвердили план строительства семи высоток

Скоро в Придонском начнется масштабное строительство высотных домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии утвердили план строительства семи высоток в микрорайоне Придонской. По три 25-ти и 19-этажки и один десятиэтажный дом появятся на территории, ограниченной улицами Силикатной, Защитников Родины, Крейзера, Романтиков, Мосина и Мазлумова. Площадь новых домов будет от 800 до 3,6 тысячи квадратных метров.

В новых домах получат возможность купить квартиры около четырех тысяч человек. Жильцам будет, где оставить машину – построят подземные паркинги на 650 и 1000 мест. Возле домов оборудуют площадки для отдыха взрослых и детей, а также для занятий спортом.

Кроме того, застройщик собирается реконструировать детсад № 3 на улице Защитников Родины, 3 и увеличить число мест в нем до 414. Расширят и школу № 81 на Заполярной, 1. Число учеников в ней вырастет до 1169. Также новый, более современный облик получить здание бани № 13 на улице Романтиков, 2а.

Нужно будет также отремонтировать старые здания, располагающиеся на застраиваемой территории. Некоторые из них придется снести. Такая участь ждет 11 жилых домов на улице Силикатной, шесть домов на улице Мосина и один – на улице Романтиков. Часть из них уже расселили. Также собираются снести котельную по адресу: Романтиков, 2к.