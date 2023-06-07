Воронежец буксировал кузов машины вверх дном

Кадр из видео ГУ МВД по области Фото: Предоставлено

Житель Воронежской области стал очевидцем буксировки автомобиля в Верхнемамонском районе с грубейшими нарушениями правил дорожного движения. Машину тянули на тросе вверх дном и крышей по асфальту. Свидетель отправил запись со своего видеорегистратора в чат-бот Госавтоинспекции «Беспределу.нет36».

По сообщению полицейские Верхнемамонского района провели проверку в отношении водителя, нарушившего требования ПДД при буксировке кузова автомобиля и выяснили, что осуществлял буксировку кузова автомобиля на гибкой сцепке в отсутствие водителя 49-летний местный житель. Своими действиями он создавал угрозу безопасности другим участникам дорожного движения. Водителя оштрафовали на 500 рублей.

Если вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения, сообщите об этом по телефону 112 или напишите сообщение в чат-бот Госавтоинспекции Воронежской области, перейдя по ссылке: @Bespredelu_net36_bot.