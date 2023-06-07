Воронежцам расскажут о народных ремеслах

8 июня в библиотеке имени Никитина пройдет культурно-просветительская акция к Всемирному дню ремесел, который отмечают 10 июня. Еще его называют Днем народных художественных промыслов.

Прикладное искусство и ремесла - это своеобразное «лицо» каждой народности. Ремесла несут глубокий смысл, отражая историю и культуру страны. В деревянных и керамических изделиях, в вышивках и рисунках заключена душа нации. Ремесла помогают сохранить идентичность народов, украшают жизнь и делают мир ярче.

В рамках культурно-просветительской акции «Сказание о русских мастерах, или Путешествие в мир ремесел» покажут видео об особенностях народных промыслов в России, о русских мастерах и мастерицах. Посетители узнают о традициях лаковой миниатюры, резьбы и росписи по дереву, о гончарном искусстве и кружевоплетении. Также можно будет посмотреть выставку, посвященную ремесленному миру, и принять участие в тематической викторине.

Культурно-просветительская акция «Сказание о русских мастерах, или Путешествие в мир ремесел» пройдет 8 июня в 14.00 в корпусе «Никитинки» (пл. Ленина, 2) в холле первого этажа. 12+