В Воронеже в июне начнет ездить водный транспорт

В июне на Воронежском водохранилище можно будет увидеть не только лодки и катера, но и выполняющие чартерные рейсы небольшие суда. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Летом 2023 года в Воронеже начнет работать водный транспорт. Об этом сообщил мэр города Вадим Кстенин в своем отчете перед депутатами гордумы.

Мэр отметил, что система водного транспорта будет представлять собой чартерные рейсы (то есть, моряки будут выполнять отдельные заказы без четкого ежедневного расписания). Первые поездки запланированы уже на ближайшее время, они состоятся в июне. Специалисты на начальном этапе будут изучать уровень востребованности водного транспорта у горожан и гостей нашего города.

Напомним, проект системы водного транспорта в Воронеже уже обсуждали в городской Думе в апреле. Тогда отметили, что для реализации идеи нужно будет увеличить число пристаней, пароходов и кораблей. Людей планируют перевозить с одного берега водохранилища на другой небольшие суда. При этом ждать их придется от 30 до 60 минут. Ездить суда будут с 15 апреля по 1 ноября.