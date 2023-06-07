В Воронеже на треть выросла заболеваемость активными формами туберкулеза

Фото Юлии Пыхаловой Фото: из архива «КП»

В Воронеже почти на 30% выросло количество впервые выявленных случаев активной формы туберкулеза. Об этом сообщается в докладе Роспотребнадзора по итогам 2022 года.

Наш регион попал в число 44 областей России, где отмечается неблагополучие по этой инфекции. Из ближайших соседей в списке числится Белгородская и Ростовская области. Там эпидемиологи отмечают рост в 32,6 и 23,6% соответственно.

Врачи называют туберкулез болезнью, которая напрямую зависит от уровня жизни населения, в первую очередь от качества питания. Возбудитель может годами присутствовать в организме человека, никак не проявляясь, но активизируется и вызывает болезнь при наступлении неблагоприятных условий – недоедания или хронического стресса.