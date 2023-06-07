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НовостиПроисшествия7 июня 2023 10:37

Под Воронежем один собутыльник ударил другого ножом и сбежал в соседнюю деревню

Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы
Ярослав ИВАНОВ

Вечером 2 июня врачи Каширской больницы вызвали полицию, когда в приемное отделение доставили 28-летнего мужчину с проникающим ножевым ранением живота.

Оперативники выяснили, что мужчина в течение нескольких часов выпивал с 32-летним знакомым. Потом они поругались, и оппонент ударил его ножом в живот и скрылся. Потерпевший сам добрался до дома, где его родственники вызвали "скорую".

Подозреваемого, который уже был судим, задержали в селе Кондрашкино, где он скрывался у знакомых. У него изъяли орудие преступления, одежду и обувь со следами крови.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.