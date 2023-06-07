В Воронеже разыскивают наркоконтрабандистов

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Полиция попросила воронежцев о помощи в розыске опасных преступников, скрывшихся от суда.

19-летнюю Марию Куцову и 25-летнего Кирилла Насонова подозревают в контрабанде наркотиков. Оба скрылись от суда в феврале 2022 года.

Девушка среднего телосложения, ростом 165-170 см, у нее длинные русые волосы, на теле множество татуировок, в частности, на правом предплечье рисунки в виде сердца и роз, за правым ухом изображены птицы, на правом плече - лошадь.

Молодой человек тоже среднего телосложения, ростом 175-180 см, русые волосы средней длины.

Если вы что-то знаете об этих людях, звоните по телефонам: (473) 275-90-97, (473) 275-90-98 или (473) 275-90-39.