Воронежские дома «ПИК-Комфорт» передадут инвестору с федеральным опытом работы

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Губернатор Воронежской области сообщил о согласовании сделки по переводу жилого фонда Воронежа от управления группой «ПИК-Комфорт» к другим УК. Название инвестора и подробности предстоящей сделки в правительстве пока не раскрывают, ссылаясь на то, что еще необходимо доработать все механизмы передачи и согласовать сроки.

По словам главы региона, эта группа имеет федеральный опыт, и будет ориентироваться на интересы собственников жилья.

- «ПИК-Комфорт» завершает планово гасить свои долги перед поставщиками, соответственно, для горожан процесс перевода части домов города должен пройти «бесшовно». Все необходимые работы по подготовке жилфонда к зиме также проводятся штатно и без сбоев. Необходимые финансовые, кадровые, организационные и другие ресурсы у коммунальщиков есть, - уточнил Александр Гусев.

Напомним, о намерении ПИК «Комфорт» покинуть воронежский рынок ЖКХ стало известно в начале весны.

Также в мэрии и правительстве области шли разговоры о создании муниципальной УК.