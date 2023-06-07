В Воронеже отключат воду на трех улицах Советского района

Воды не будет 6,5 часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 8 июня, днем отключат воду на трех улицах Советского района. Об этом сообщили в «РВК-Воронеж». Сделают это на время проведения плановых работ. Сотрудники РВК-Воронеж» будут менять на этом участке задвижку диаметром 150 миллиметров. Эта работа потребует отключения водоснабжения.

Воды не будет с 10.30 до 17.00 по следующим адресам:

улица Космонавтов, 7−15 (нечетные дома);

улица Дорожная, 1−12;

улица Пеше-Стрелецкая, 56−72 (четные), 91.

Жителей вышеперечисленных домов попросили заранее запастись водой.