В Воронежской области наркоман, пытавшийся дать полицейскому 150 тыс рублей, отправится в колонию на 5,5 лет

В Богучарском районе осудили 34-летнего наркомана из Ростова-на-Дону за перевозку запрещенных веществ и попытку взятки полицейскому.

Инцидент произошел в сентябре 2022 года. В Богучарском районе сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль. При досмотре правоохранители обнаружили в барсетке на заднем сиденье 1,87 грамма мефедрона, что является крупным размером. Как выяснилось, мужчина приобрел запрещенное вещество в Москве для личного потребления и ехал домой в Ростов-на-Дону. В полиции задержанный, ранее судимый, предложил заместителю начальника 150 тысяч рублей за то, чтобы тот посодействовал о подписке о невыезде. Но полицейский отказался.

Суд приговорил мужчину к 5,5 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.