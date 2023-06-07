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НовостиОбщество7 июня 2023 9:00

Правительство Воронежской области договорилось с транспортным холдингом СТМ о развитии электротранспорта

Комнания имеет опыт реализации подобных проектов
Ирина КАЗАНИНА
Пока воронежский троллейбус пребывает в печальном состоянии

Пока воронежский троллейбус пребывает в печальном состоянии

Фото: из архива «КП»

Воронежское правительство договорилось с холдингом «Синара – Транспортные Машины» о взаимодействии в сфере транспортного обслуживания населения.

Согласно подписанному сторонами документу, кооперация будет направлена на обмен опытом и информацией, проведение совместных консультаций и ведение диалога (в том числе, в формате выездных мероприятий и конференций) в вопросах городского общественного транспорта.

Главной целью сотрудничества станет развитие электротранспорта в Воронеже, троллейбусной сети и инфраструктуры, приобретение нового подвижного состава.

Компания СТМ уже имеет опыт реализации подобных проектов и начала серийное производство троллейбусов «СИНАРА» собственной конструкторской разработки.

- Наши машины отвечают всем требованиям современности и комфортности – они практичны и удобны в эксплуатации, как для пассажиров, так и для персонала. А также могут быть адаптированы под конкретные нужды города, – рассказал гендиректор СТМ Виктор Леш.

Напомним, раньше о возможности передачи троллейбусов в концессию говорил мэр Вадим Кстенин. По его словам, инвестиции в программу развития электротранспорта могут составить до 8 миллиардов.