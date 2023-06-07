Воронежский подросток вымогал деньги у клиентов автосервисов

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В Воронеже по подозрению в совершении серии мошенничеств задержали 16-летнего жителя Таловского района, ранее судимого за совершение аналогичных преступлений.

Оперативники выяснили, что с июля 2022 года по апрель текущего года в городские отделы полиции обратилось несколько местных жителей с заявлениями о совершенных против них преступлениях. Все их объединил одинаковый почерк злоумышленника. Заявители оставляли свои машины на ремонт в автосервисе, а затем им звонил человек, который представлялся мастером сервиса. Он сообщал, что в процессе ремонта выявлена дополнительная поломка и для её устранения необходимо перевести деньги на приобретение запчастей. Злоумышленник сообщал номер банковской карты, на которую потерпевшие переводили деньги. Потом выяснялось, что никаких дополнительных денег реальные сотрудники сервиса у них не просили.

Полицейские уже установили причастность фигуранта к совершению шести фактов мошенничества в Воронеже. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 150 тысяч рублей.