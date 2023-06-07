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НовостиОбщество7 июня 2023 8:09

Под Воронежем перекроют участок трассы «Дон»

По нему нельзя будет проехать ранним утром 8 июня
Юрий КОЗЛОВ
Ранним утром 8 июня водителям лучше объезжать 480 километр трассы «Дон».

Ранним утром 8 июня водителям лучше объезжать 480 километр трассы «Дон».

Фото: Автодор

Участок трассы «Дон» в Воронежской области будет перекрыт из-за строительно-монтажных работ. Об этом предупредили в компании «Автодор».

Водителям нельзя будет проехать на 480-м километре трассы недалеко от деревни Галкино Рамонского района ранним утром в четверг, 8 июня. Движение перекроют на участке дороги, идущим в направлении Ростова-на-Дону.

Конкретного времени перекрытия не сообщают. Поэтому водителям, для которых ранним утром это привычный маршрут, надо внимательно следить за дорожными знаками. Либо пускаться в объезд.