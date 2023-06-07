Жилинспекция хочет оспорить решение собрания собственников воронежской многоэтажки

Фото Максима Горохова Фото: из архива «КП»

Государственная жилищная инспекция Воронежской области направила в суд Левобережного района иск о признании недействительными решений общего собрания собственников помещений многоквартирного дома № 76 по улице Ростовской, оформленных протоколом от 27 декабря 2022 года.

Обычно основанием для обращения в суд становятся жалобы собственников жилья о неправомерности проведения собрания или фальсификации его протокола.

О словам главы жилинспекции Дмитрия Соломахи, в 2022 году в ведомство поступило около 33 тысяч обращений, что значительно больше, чем годом раньше.