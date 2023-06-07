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НовостиПроисшествия7 июня 2023 7:16

Пенсионер на «Хендай Гетц» устроил аварию в воронежском райцентре и попал в больницу

Второй водитель не пострадал
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по области

Фото ГУ МВД по области

Фото: Предоставлено

В городе Павловске Воронежской накануне на улице 1 Мая столкнулись «Хендай Гетц» и ВАЗ-21124. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области, управлявший иномаркой 87-летний местный житель пренебрег требованием знака «Уступи дорогу» и выехал на перекресток, подрезав отечественное авто, которым управлял 21-летний водитель.

В результате аварии водитель-пенсионер получил травмы различной степени тяжести и попал в больницу.

Полицейские выясняют обстоятельства и причины ДТП.

По данным полиции, за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировали 83 ДТП. Из них 61 – в Воронеже. В четырех авариях пострадали 4 человека.