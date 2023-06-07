Пенсионер на «Хендай Гетц» устроил аварию в воронежском райцентре и попал в больницу

Фото ГУ МВД по области Фото: Предоставлено

В городе Павловске Воронежской накануне на улице 1 Мая столкнулись «Хендай Гетц» и ВАЗ-21124. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области, управлявший иномаркой 87-летний местный житель пренебрег требованием знака «Уступи дорогу» и выехал на перекресток, подрезав отечественное авто, которым управлял 21-летний водитель.

В результате аварии водитель-пенсионер получил травмы различной степени тяжести и попал в больницу.

Полицейские выясняют обстоятельства и причины ДТП.

По данным полиции, за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировали 83 ДТП. Из них 61 – в Воронеже. В четырех авариях пострадали 4 человека.