Пенсионер на «Хендай Гетц» устроил аварию в воронежском райцентре и попал в больницу

Фото ГУ МВД по области
Фото: Предоставлено
В городе Павловске Воронежской накануне на улице 1 Мая столкнулись «Хендай Гетц» и ВАЗ-21124. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области, управлявший иномаркой 87-летний местный житель пренебрег требованием знака «Уступи дорогу» и выехал на перекресток, подрезав отечественное авто, которым управлял 21-летний водитель.
В результате аварии водитель-пенсионер получил травмы различной степени тяжести и попал в больницу.
Полицейские выясняют обстоятельства и причины ДТП.
По данным полиции, за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировали 83 ДТП. Из них 61 – в Воронеже. В четырех авариях пострадали 4 человека.