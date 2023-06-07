На пожаре в воронежской многоэтажке пострадал человек

ГУ МЧС по Воронежской области Фото: Предоставлено

Вечером 6 июня в многоэтажном доме на улице Краснознаменной в Воронеже возник пожар. Как рассказали в ГУ МЧС по области, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 17:18. На место ЧП срочно выехали сотрудники трех пожарных отделений и 4 машины.

В однокомнатной квартире горели вещи на площади в 1,5 квадратных метра. Сотрудники МЧС вывели из помещения в маске спасаемого одного человека. Еще один человек, по данным спасателей, пострадал.

Пожар ликвидировали к 17.30. На его ликвидации были задействованы 12 сотрудников ГУ МЧС по Воронежской области.