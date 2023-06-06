В воронежском магазине пьяные покупатели избили мужчину, заступившегося за продавца

О том, что нетрезвые жители Воронежа избили 50-летнего земляка в одном из сетевых магазинов, написали в региональных пабликах накануне, 5 июня. Как сообщил один из очевидцев, четверо пьяных мужчин разбили водку. Женщины-продавцы попросили оплатить ее, после чего покупатели начали проявлять агрессию. За дам заступился неравнодушный местный житель. За это хулиганы избили его.

- По данному эпизоду в полицию поступило сразу два заявления - от директора торговой точки и местного жителя, - пояснили «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Сейчас стражи порядка ищут агрессивных покупателей. Пострадавший госпитализирован с сотрясением мозга и ушибом грудной клетки.