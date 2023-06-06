Бывшего декана воронежского вуза будут судить за взятки

На протяжении почти двух лет декан ставила юношами и девушкам положительные оценки по зачетам и экзаменам. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

39-летняя женщина, ранее занимавшая должность декана факультета воронежского филиала одного из вузов, обвиняется в 11-ти преступлениях по ч. 3 ст. 290 УК РФ и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Об этом информирует пресс-служба регионального Следкома. Уголовное дело завели на основании материалов, которые предоставили сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области.

С мая 2020 года по февраль 2022 года подозреваемая получила от 11-ти студентов в качестве взятки около 950 тысяч рублей. За это она ставила юношами и девушкам положительные оценки по зачетам и экзаменам. Во время следствия дама во всем созналась.

- Обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд, - сообщил руководитель следственного отдела по Центральному району Воронежа регионального СУ СК России Александр Волокитин.