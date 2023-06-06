Гандбольный клуб «Воронеж» не смог завоевать путевку в Суперлигу

Воронежцы не смогли пробиться в Суперлиге, проиграв на финише сезона четыре матча кряду. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В Омске определится обладатель путевки в мужскую гандбольную Суперлигу. Местный «Скиф» принимал ГК «Воронеж». Первая встреча на площадке «Гран-При» завершилась победой сибиряков – 35:32. Поэтому для выхода в элиту подопечным Алексея Доронкина нужно было побеждать с перевесом в четыре и более мяча, либо с разницей в три мяча и надеяться на удачу в серии пенальти. Но задача оказалась невыполнимой. Более того, воронежцы подчистую проиграли первый тайм второй встречи (11:22). К их чести стоит сказать, что они не сдались и завершили поединок с отставанием всего в два мяча – 34:36.

Самыми результативными в нашей команде стали – Евгений Грибков (девять очков), Иван Бусень (пять), Павел Матвеев, Никита Палишев и Никита Долганов (по четыре).

Таким образом, воронежцы не смогли пробиться в Суперлиге, проиграв на финише сезона четыре матча кряду – по два волгоградскому «Каустику» и «Скифу». Сезон-2023/24 наши земляки снова проведут в высшей лиге.