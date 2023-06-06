В Воронеже рядом с медцентром пропал 33-летний мужчина с татуировкой

Фото регионального подразделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

В Воронеже идут поиски 33-летнего Александра Молчанова. О нашем земляке нет информации почти две недели – с 26 мая. Об этом на странице в VK сообщает региональное подразделение поискового отряда «ЛизаАлерт». По данным волонтеров, воронежец вместе с женой отправился в медицинский центр. Женщина зашла в здание, а муж бесследно исчез. С тех пор он не выходил на связь с родственниками.

Его приметы: рост 188 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, зеленые глаза, на правой руке татуировка. В день исчезновения Александр Молчанов был одет в белую футболку, синие джинсы и черные туфли. Всех, кто имеет хоть какую-то информацию о том, где может находиться Александр, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).