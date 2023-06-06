Из Воронежской области в Белгородскую привезли гуманитарную помощь

Фото пресс-службы законодательного собрания Воронежской области.

Сегодня, 6 июня, в Белгород из Воронежской области доставили первую партию гуманитарной помощи, сформированной по заявкам эвакуированных жителей. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания нашего региона.

Жителям Грайворонского и Шебекинского районов привезли детское питание, памперсы для детей и лежачих больных, предметы гигиены и товары первой необходимости – всего свыше 5,5 тонн. Тем временем, в пути находится фура с продуктами.

Отметим, что помимо воронежцев, белгородцам помогают еще девять субъектов РФ – Москва, Московская, Владимирская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Тамбовская области и республика Татарстан.

Глава Белгородчины Вячеслав Гладков сообщил, что за короткое время были эвакуированы почти 60 тысяч человек. В ПВРах находятся более восьми тысяч, остальные переехали к родственникам.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, Воронежская область уже приняла детей из обстреливаемых районов Белгородской области. Их разместили в детском летнем оздоровительном лагере «Ландыш» в Семилукском районе. Причем, по окончании смены они возможно на какое-то время останутся в Воронеже.