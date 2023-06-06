За убийство жителя Воронежской области отправили в колонию на шесть лет

Наказание осужденный будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

34-летний житель Богучара признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом информирует пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

В декабре прошлого года в доме по улице Дзержинского в Богучаре между нетрезвыми сожителями произошла ссора. В итоге разозленный мужчина нанес женщине множественные удары руками и ногами, в том числе по голове. От полученных телесных повреждений 47-летняя потерпевшая скончалась.

- На предварительном следствии мужчина признал вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Проведет он их в исправительной колонии строгого режима, - отметил руководитель Кантемировского межрайонного следственного отдела регионального СУ СК России Сергей Гребенюк.