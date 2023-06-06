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НовостиПроисшествия6 июня 2023 15:04

Воронежская пенсионерка лишилась 306 тысяч рублей при продаже дачного домика

Она сообщила аферистам персональные данные своей банковской карты
Алексей СЕРГУНИН
Всего за минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрированы девять сообщений о хищениях денег с банковских карт.

Всего за минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрированы девять сообщений о хищениях денег с банковских карт.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по Воронежу поступило заявление 68-летней жительницы Ленинского района о том, что она стала жертвой мошенников.

На одном из сайтов женщина разместила объявление о продаже дачного дома. Через некоторое время ей позвонили неизвестные, выразив готовность приобрести объект недвижимости. Более того, они попросили потерпевшую предоставить им номер банковской карты для зачисления аванса. Далее в ходе телефонного общения лжепокупатели сообщили, что платежная операция не выполняется, и убедили женщину предоставить им персональные данные карты, включая пароль из смс-сообщения. После этого с расчетного счета заявительницы были похищено 306 тысяч рублей. И тут же связь с несостоявшимися покупателями прервалась.

Всего за минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрированы девять сообщений о хищениях денег с банковских карт, а также шесть заявлений о совершенных дистанционных мошенничествах. Общий ущерб превысил два миллиона.