Воронежская пенсионерка лишилась 306 тысяч рублей при продаже дачного домика

Всего за минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрированы девять сообщений о хищениях денег с банковских карт. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по Воронежу поступило заявление 68-летней жительницы Ленинского района о том, что она стала жертвой мошенников.

На одном из сайтов женщина разместила объявление о продаже дачного дома. Через некоторое время ей позвонили неизвестные, выразив готовность приобрести объект недвижимости. Более того, они попросили потерпевшую предоставить им номер банковской карты для зачисления аванса. Далее в ходе телефонного общения лжепокупатели сообщили, что платежная операция не выполняется, и убедили женщину предоставить им персональные данные карты, включая пароль из смс-сообщения. После этого с расчетного счета заявительницы были похищено 306 тысяч рублей. И тут же связь с несостоявшимися покупателями прервалась.

Всего за минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрированы девять сообщений о хищениях денег с банковских карт, а также шесть заявлений о совершенных дистанционных мошенничествах. Общий ущерб превысил два миллиона.