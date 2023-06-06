Воронежское «Созвездие» выплатит Минобороны неустойку в 14,5 миллиона рублей

Суд принял решение, что сумма неустойки для региональной структуры «Ростеха» должна составлять около 14,5 миллиона. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Министерства обороны РФ к воронежскому АО «Концерну «Созвездие». По данным судебной картотеки федеральная структура хотела взыскать с нашего предприятия более 42,1 миллиона рублей неустойки.

Дело в том, что в рамках заключенного контракта «Созвездие» должно было поставить до конца 2021 года товар на общую сумму 536,7 миллиона. Но воронежская компания сделала это лишь спустя 241 день после истечения срока.

В свою очередь ответчик просил исключить из требуемой суммы период, в который действовал мораторий на начисление неустойки – с 1 апреля по 1 октября 2022 года. В итоге суд принял решение, что сумма неустойки для региональной структуры «Ростеха» должна составлять около 14,5 миллиона.