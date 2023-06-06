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НовостиОбщество6 июня 2023 14:26

Воронежское «Созвездие» выплатит Минобороны неустойку в 14,5 миллиона рублей

Изначальная сумма иска составляла более 42 миллионов
Алексей СЕРГУНИН
Суд принял решение, что сумма неустойки для региональной структуры «Ростеха» должна составлять около 14,5 миллиона.

Суд принял решение, что сумма неустойки для региональной структуры «Ростеха» должна составлять около 14,5 миллиона.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Министерства обороны РФ к воронежскому АО «Концерну «Созвездие». По данным судебной картотеки федеральная структура хотела взыскать с нашего предприятия более 42,1 миллиона рублей неустойки.

Дело в том, что в рамках заключенного контракта «Созвездие» должно было поставить до конца 2021 года товар на общую сумму 536,7 миллиона. Но воронежская компания сделала это лишь спустя 241 день после истечения срока.

В свою очередь ответчик просил исключить из требуемой суммы период, в который действовал мораторий на начисление неустойки – с 1 апреля по 1 октября 2022 года. В итоге суд принял решение, что сумма неустойки для региональной структуры «Ростеха» должна составлять около 14,5 миллиона.