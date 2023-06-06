За избиение собутыльника воронежца могут посадить в тюрьму

Потерпевший первым напал на подозреваемого. Тот в ответ стал наносить многочисленные удары по лицу оппонента. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть ОМВД России по Бобровскому району поступило сообщение из районной больницы о том, что в приемное отделение доставлен 62-летний местный житель с переломами носа и лобной кости. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Один из домов по улице Гагарина в селе Хреновое. Фото региональной полиции.

Сотрудники полиции установили, что 15 мая этого года примерно в 10:00 в одном из домов по улице Гагарина в селе Хреновое потерпевший и его знакомый распивали алкоголь. Между ними произошел словесный конфликт, и потерпевший первым напал на подозреваемого. Тот в ответ стал наносить многочисленные удары по лицу оппонента. Спустя несколько дней потерпевший обратился за помощью в медицинское учреждение.

В отделе полиции 48-летний ранее судимый за имущественные преступления мужчина признал свою вину. В соответствии с частью 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до восьми лет.