Воронежцам рассказали, какие родинки сигнализируют о возможном раке

Чтобы проверить родинки, нужно записаться к участковому терапевту, который отправит вас к дерматологу или онкологу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родинки, или по-другому невусы делятся на врожденные и приобретенные. Основной причиной их появления считается влияние ультрафиолетовых лучей на кожные покровы. Также большую роль играет наследственная предрасположенность и особенности пигментации кожи и волос.

Кто в группе риска?

В группу повышенного риска развития меланомы относятся люди с 1-м и 2-м фототипом: белая кожа, рыжие волосы, светлые глаза - голубые, серые, зеленые. Опасаться стоит людям, перенесшим солнечные ожоги и длительно пребывавшим на солнце, особенно в возрасте до 20 лет. Пациенты, у которых близкие родственники болели меланомой или другим раком кожи, также находятся в зоне риска. Если у человека на теле больше 100 родинок или более 50 в возрасте до 20 лет, то это повод обследоваться.

Когда стоит беспокоиться?

Как отмечают специалисты Воронежского областного онкодиспансера, поводом обратиться к врачу должны стать следующие симптомы:

- горизонтальный или вертикальный неестественный рост родинки;

- изменения цвета и контура образования;

- неприятные ощущения в родинке (зуд, болезненность);

- кровоточивость;

- симптом «гадкого утенка»: родинка отличается от других образований на теле;

- активный рост образования.

Когда родинку нужно удалять?

Чтобы понять, представляет ли родинка опасность, требуется консультация специалиста. Сначала медики проводят дерматоскопию - визуальный осмотр при использовании специального аппарата. Такой метод в 90% случаев позволяет определить доброкачественная родинка или нет. Если существует подозрение на злокачественность, то проводится гистологическое или цитологическое исследование.

Удалять родинку нужно, если имеются медицинские показания. К ним относят все сомнительные случаи в отношении перерождения образования, а также родинки, которые регулярно подвергаются травмированию. Кроме того, можно избавиться от невуса по эстетическим причинам, когда образование доставляет косметический дискомфорт.

Какие методики используются?

Для удаления родинок применяют обычное хирургическое иссечение скальпелем (просто вырезают), воздействие лазером, радиоволновой метод и электрохирургический (используют высокочастотный ток). Какую технику предпочтет доктор зависит от размера родинки, ее формы, месторасположения. Большие образования, как правило, удаляют хирургически. Маленькие - можно убрать любым способом: хоть лазером, хоть током. Рубцы будут практически одинаковые.

Где это можно сделать?

Удалить родинки в Воронеже можно в областном онкологическом диспансере, специалисты используют все перечисленные методики, с учетом индивидуальных особенностей. В бюджетных учреждениях города применяют хирургический метод, в некоторых – еще и лазерный.

Кстати, чтобы проверить родинки, нужно записаться к участковому терапевту, который отправит вас к дерматологу или онкологу. Затем специалист даст заключение: доброкачественная родинка или нет. Если есть подозрение на злокачественность, вас направят в онкодиспансер.

Материал подготовлен в рамках национального проекта «Здравоохранение».