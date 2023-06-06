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НовостиПроисшествия6 июня 2023 12:38

Воронежскому бизнесмену, своровавшему более 130 миллионов, грозит до десяти лет тюрьмы

Он с 2017-го по 2018-й год обманул свыше 90 клиентов
Алексей СЕРГУНИН
Сумма материального ущерба превысила 130 миллионов рублей. 55-летний обвиняемый потратил эти средства по своему усмотрению.

Сумма материального ущерба превысила 130 миллионов рублей. 55-летний обвиняемый потратил эти средства по своему усмотрению.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя дилерского автоцентра. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

Установлено, что с 2017 по 2018 год обвиняемый заключил более 90 договоров купли-продажи машин, договор комиссии и лизинга, как с физическими, так и с юридическими лицами. И в каждом случае он не выполнял свои обязательства перед клиентами. Сумма материального ущерба превысила 130 миллионов рублей. 55-летний обвиняемый потратил эти средства по своему усмотрению.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд. В соответствии с частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата» злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет.