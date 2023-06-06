Дело о коррупции в воронежской военной академии дошло до суда

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Дошло до суда уголовное дело о взятке в руководстве воронежской военно-воздушной академии. Фигурантами по нему проходят замначальника Иван Чернухо и руководитель отдела технического обеспечения Алексей Внуков. Судебное заседание Воронежского гарнизонного военного суда по резонансному делу назначено на сегодня.

Напомним, о задержании Ивана Чернухо стало известно в июле прошлого года. Незадолго до этого замначальника воздушной академии задержали за получение взятки в крупном размере. Его коллега Алексей Внуков проходит по делу посредником. Согласно Уголовному Кодексу, им грозит 12 и 10 лет лишения свободы соответственно.