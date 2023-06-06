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НовостиОбщество6 июня 2023 12:00

Бывший мэр Воронежа Цапин лишился части участка около реки Усмань

У него «срезали» 312 квадратных метров
Алексей СЕРГУНИН

Новоусманский райсуд рассмотрел иск Росимущества о признании отсутствия права собственности на земельный участок рядом с рекой Усмань.

- Речь шла о наделе площадью 8,9 тысячи квадратных метров, который в июне 2021-го года приобрел экс-мэр Воронежа Александр Цапин, - пояснили «КП» в пресс-службе райсуда.

Дело в том, что при межевании земли захватили береговую полосу. Площадь пересечения составляла 312 «квадратов». В итоге, как и ожидалось, суд удовлетворил иск и вернул кусок участка во владение муниципалитета.