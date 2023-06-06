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НовостиОбщество6 июня 2023 11:50

Депутат Государственной Думы Дмитрий Кузнецов: "В Воронежской области помощь мобилизованным организована на хорошем уровне"

Депутат ГД, а теперь и руководитель регионального отделения партии "Справедливая Россия - За Правду" Дмитрий Кузнецов выступил на пресс-конференции, где рассказал об организации помощи участникам СВО и их родственникам

Дмитрий Кузнецов является членом Комитета Государственной Думы по обороне и возглавляет Координационный штаб помощи мобилизованным и их семьям. - За последние полгода в Штаб поступило более 2000 обращений, из которых большинство - по проблемам с выплатами, прохождением воинской службы и получением гуманитарной помощи, - заметил Дмитрий Кузнецов. Решаемость вопросов на сегодня, по словам спикера, составляет около 50%, и эта цифра растёт. А обращение по проблемам помощи мобилизованным и их семьям можно написать в Координационный штаб через платформу mobmonitor.ru.