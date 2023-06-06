В Воронеже бронзовый Есенин посетил магазин, пока идет замена постамента

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Необычное фото «бронзового посетителя» разместили в соцсети воронежцы 6 июня. У прилавка магазина, словно интересуясь представленным ассортиментом, остановился знакомый горожанам …памятник Сергею Есенину.

В этот день на улице Карла Маркса шли работы по замене старого постамента памятника на новый. Для этого бронзовую фигуру поэта сняли и передали на сохранность в салон расположенного неподалеку магазина. Сделали ли это специально, или так вышло случайно, но у замершего перед витриной поэта очень заинтересованный вид. Наверно, он немало впечатлен ростом цен за сто лет…

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