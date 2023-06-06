В Воронеже задержали четырех мужчин, ограбивших двух местных жителей

Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть ОП № 8 УМВД России по Воронежу обратился 19-летний местный житель. Парень сообщил, что ночью на улице Кольцовской его избили неизвестные. Об этом информирует телеграм-канал региональной полиции. Они также похитили у него наручные часы, наушники, телефон и деньги. Общий ущерб составил около 30 тысяч рублей.

Стражи порядка выяснили, что четверо мужчин подошли к потерпевшему, попросили закурить, а также дать денег. Любопытно, что мужчина добровольно дал им сто рублей, но в этот момент злоумышленники увидели, что у него есть еще купюры, из-за чего избили его и скрылись.

Спустя несколько часов, утром, идентичное преступление произошло в Железнодорожном районе. Неизвестные открыто похитили у 42-летней женщины золотое кольцо и серьги. Общий ущерб составил пять тысяч рублей. Потерпевшая призналась, что познакомилась с мужчинами во дворе на улице Переверткина. После совместного потребления алкоголя злоумышленники ограбили ее и скрылись.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП № 8 УМВД России по Воронежу установили личности нападавших. Ими оказались четверо жителей поселка Воля Новоусманского района в возрасте от 17 до 19 лет. В отделе полиции подозреваемые во всем сознались. Они пояснили, что приехали гулять в областной центр. Выпив много спиртного, им захотелось еще, но денег уже не было. Именно поэтому они грабили и сдавали похищенное в ломбард на Ленинском проспекте. В соответствии с частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» подозреваемым, которые сейчас находятся в изоляторе, грозит до семи лет лишения свободы.