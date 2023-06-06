Воронежцев приглашают на бесплатный концерт в библиотеку

7 июня библиотека имени Никитина приглашает воронежцев на бесплатный концерт «Музыка русской души», который пройдет в рамках цикла «Среда музыкальная».

В концерте участвуют преподаватель по классу академического вокала Анна Сазанова (сопрано), преподаватель по классу скрипки Лия Насонова, концертмейстеры Александр Сазанов (фортепиано), Ольга Старченко (фортепиано) и учащиеся детской школы искусств имени Болдина Диана Глотова, Григорий Трофименко, руководитель Острогожского народного хора Александр Котляров.

В программе прозвучат вокальные и инструментальные произведения российских композиторов К. Молчанова, А. Новикова, В. Кузнецова, Е. Дербенко, Н. Малыгина, А. Алябьева и зарубежных авторов Э. Грига, Й. Пахельбеля, А. Пьяццолы, М. Ластовичковой. Анна Сазанова представит свои авторские произведения – пьесу для скрипки «Дорожная дума» и песню «Россия» на слова Н. Зерниной.

Концерт «Музыка русской души» состоится 7 июня в 18.00 в главном корпусе «Никитинки» (пл. Ленина, 2) в лекционном зале четвертого этажа. 12+