Выехавшего на встречку воронежца могут оштрафовать на пять тысяч рублей

Информация о правонарушении поступила от неравнодушных жителей региона в чат-бот Госавтоинспекции Воронежской области. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

2 июня в 17:20 в селе Гнилуша Эртильского района 52-летний житель Эртиля, управляя «Киа Карнивал», совершил обгон, нарушив часть 4 статьи 12.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях. То есть, проще говоря, выехал на встречную полосу на отрезке дороги, где этого нельзя было делать. Теперь ему грозит штраф в размере пяти тысяч рублей либо лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

Отметим, что информация о правонарушении поступила от неравнодушных жителей региона в чат-бот Госавтоинспекции Воронежской области (@Bespredelu_net36_bot).

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже попало на видео, как грузовик выехал на встречку и угробил водителя «Сеата».