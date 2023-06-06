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НовостиОбщество6 июня 2023 9:26

Выехавшего на встречку воронежца могут оштрафовать на пять тысяч рублей

Мужчина нарушил ПДД в селе Гнилуша
Алексей СЕРГУНИН
Информация о правонарушении поступила от неравнодушных жителей региона в чат-бот Госавтоинспекции Воронежской области.

Информация о правонарушении поступила от неравнодушных жителей региона в чат-бот Госавтоинспекции Воронежской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

2 июня в 17:20 в селе Гнилуша Эртильского района 52-летний житель Эртиля, управляя «Киа Карнивал», совершил обгон, нарушив часть 4 статьи 12.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях. То есть, проще говоря, выехал на встречную полосу на отрезке дороги, где этого нельзя было делать. Теперь ему грозит штраф в размере пяти тысяч рублей либо лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

Отметим, что информация о правонарушении поступила от неравнодушных жителей региона в чат-бот Госавтоинспекции Воронежской области (@Bespredelu_net36_bot).

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже попало на видео, как грузовик выехал на встречку и угробил водителя «Сеата».