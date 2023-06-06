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НовостиОбщество6 июня 2023 8:57

Воронежские синоптики дали прогноз погоды на лето

Температура и осадки будут в пределах нормы в июне и в июле. А в августе будет немного теплее и суше, чем обычно
Юрий КОЗЛОВ
Позагорать как следует можно будет в августе, а, может быть, и в начале сентября.

Позагорать как следует можно будет в августе, а, может быть, и в начале сентября.

Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Воронежские синоптики дали предварительный прогноз погоды на лето. Природных аномалий они не ждут.

- В оставшуюся часть июня и в июле температура и осадки будут в пределах нормы. А вот в августе будет немного теплее и суше, чем обычно. Примерно такая же погода ожидается и в сентябре, первая половина которого часто по погоде в нашем регионе можно считать продолжением лета, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра.

Напомним, ранее метеорологи дали более подробный прогноз погоды на июнь.