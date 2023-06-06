Стали известны итоги голосования воронежцев за благоустройство территорий на 2023 год

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В департаменте ЖКХ Воронежской области озвучили итоги Всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства в 2023 году. Итак, жители региона выбрали для обустройства:

- в г. Воронеже – Петровская набережная;

- в г. Острогожске – ул. Комсомольская (от ул. Октябрьской до ул. Кирова);

- в г. Лиски – общественное пространство, примыкающее к дворовой территории по ул. Василия Буракова;

- в Елань-Коленовском городском поселении – ул. Базарная;

- в г. Нововоронеже – Городской парк;

- в г. Бутурлиновке – территория вблизи Покровской церкви;

- в г. Павловске – территория у Преображенского собора;

- в г. Россоши – бульвар по улице 9 Января, 15с;

- в г. Боброве – ул. 3 Интернационала (в границах ул. Кирова и ул. 22 Января);

- в г. Борисоглебске – сквер в микрорайоне «Березки»;

- в г. Семилуки – ул. Дзержинского.

Эти адреса войдут в план нацпроекта «Жилье и городская среда» для комплексного благоустройства. В департаменте рассказали, что работы запланированы на следующий год, однако, по решению муниципалитетов, могут начаться и в этом. Напимер, мэрия Воронежа уже объявила поиск подрядчика для обновления следующей очереди Петровской набережной. Он приступит к реализации проекта в ближайшее время.