В воронежском сквере имени И. Бунина спилят девять деревьев

Фото городского управления экологии Фото: Предоставлено

Городское управление экологии Воронежа сообщило о планах по удалению трех крупных деревьев на территории севера имени И.Бунина. Работы проведут сотрудники муниципального учреждения «Зеленхоз». Предварительное обследование выявило аварийное состояние двух елей и одного вяза. Их придется спилить.

В рамках уходных работ за зелеными насаждениями позже планируется санитарная обрезка семи и удаление еще пяти усыхающих лип и одной рябины.

В мэрии напомнили, что благоустройство сквера Бунина затронет площадку у Никитинской библиотеки и тротуар до улицы Платонова. В самом сквере установят новые малые архитектурные формы, и посадят дополнительные кусты сирени. А также приведут в порядок клумбы.