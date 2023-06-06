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НовостиПроисшествия6 июня 2023 8:22

Три человека попали в больницу после лобового столкновения в воронежском селе

Аварию устроил житель столичного региона
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по области

Фото ГУ МВД по области

Фото: Предоставлено

Накануне в Бутурлиновском районе Воронежской области произошла авария в селе Клеповка. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области, на улице Советская населенного пункта 54-летний житель Московской области, управляя автомобилем «Митсубиси Паджеро Спорт», выехал на полосу встречного движения. В результате нарушения правил дорожного движения он столкнулся с автомобилем «Форд Транзит» под управлением 48-летнего местного жителя.

В аварии пострадали три человека – оба водителя и пассажир автомобиля «Форд Транзит», 47-летняя жительница Бутурлиновского района. Сейчас они находятся в больницу.

По факту аварии полицейские проводят проверку.