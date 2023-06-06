В Воронеже 7 июня стартует онлайн-продажа билетов на матч «Факела» с красноярским «Енисеем»

«Факел» сразится с «Енисеем» в Воронеже 10 июня. Фото: с сайта ФК "Факел"

В среду, 7 июня, стартует продажа билетов на ответный стыковой матч с «Факела» с красноярским «Енисеем». Эта игра решит, будет ли воронежская команда в следующем сезоне снова в Премьер-лиге или она опустится в ФНЛ.

У членов официального фан-клуба будет приоритетное право выкупа билетов. Их можно будет купить только при предъявлении карты фан-клуба в среду с 9 до 19 часов. А также в четверг и пятницу с 11 до 19 часов в офисе на улице Чайковского, 5. Членам фан-клуба будут доступны ограниченные квоты на Центральной и Восточной трибунах.

Абонементы, купленные болельщиками на игры Премьер-лиги, действовать не будут, так как это уже другое соревнование, которое не входило в их стоимость. Приоритетного права выкупа билетов их для владельцев также не будет. Причина проста - из-за отключения Карты болельщика на эти игры электронная система не сможет идентифицировать обладателей этих абонементов.

Открытая продажа билетов стартует в 11 часов среды, 7 июня. Они будут доступны для покупки только на сайте нашего билетного партнёра qtickets.ru. В кассах стадиона их продавать не будут.

Онлайн-продажа пройдет в режиме «не более двух билетов в одни руки за один заказ с одного электронного устройства». Программки можно будет купить в день игры, 10 июня. Цены можно увидеть чуть ниже.

Цены билетов на матч «Факела» с «Енисеем». Фото: с сайта ФК "Факел"

На Северной трибуне будут находиться болельщики красноярского клуба, так как «Енисей» воспользовался правом на выделение гостевой квоты для своих активных болельщиков.

Для покупки билетов и прохода на стадион Карта болельщика не требуется.

Матч пройдет в субботу, 10 июня, начнется он в 17:30.

При проходе на стадион билеты можно будет показать с экрана мобильного телефона или в распечатанном виде. Пускать на трибуны будут по коду билета, который придёт на вашу электронную почту, указанную при покупке.

Внимательно проверяйте правильность написания адреса вашей почты при покупке билетов!