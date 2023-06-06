Уже 883 жителя Воронежской области пострадали от укусов клещей

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

С начала теплого периода 2023 года в медучреждения Воронежской области обратились 883 пациента с укусами иксодовых клещей. Эти паразиты могут стать переносчиками боррелиозов, туляремии, гранулоцитарного анаплазмоза человека, моноцитарного эрлихиоза человека и лихорадки КУ.

Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом в нашем регионе не регистрируется. Прививки против него проводятся выезжающим в эндемичные территории, отметили в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.

Для снижения риска заражения населения инфекционными болезнями, передающимися клещами, на территории региона в местах отдыха людей проводятся обработки против клещей (акарицидные обработки) с последующим энтомологическим обследованием.

На 05 июня обработаны 887,66 га. При энтомологическом обследовании территорий с целью определения эффективности обработок установлена 100% их эффективность (клещи на обработанных территориях не обнаружены).