Умер заместитель директора Воронежского заповедника

Фото с сайта Воронежского заповедника Фото: Предоставлено

Печальная весть пришла из Воронежского заповедника имени В.М.Пескова. На 70-ом году жизни скончался заместитель директора Юрий Петрович Щербаков.

Юрий Петрович поступил на работу в заповедник после окончания Воронежского лесотехнического института и службы в Советской Армии. 37 лет (с 1975 года по 2012 год) он отдал охране заповедного Усманского бора. Дослужился от инженера по технике безопасности до заместителя директора – заместителя главного государственного инспектора по охране заповедника.

Юрий Щербаков занимался организацией новых форм охраны природы - формированием оперативных рейдовых групп и лично руководил их деятельностью. Неоднократно изымал оружие у браконьеров и активно участвовал в формировании общественного движения по охране природы, в том числе и с привлечением добровольных студенческих дружин.

Имеет различные ведомственные награды за заслуги в заповедном деле.