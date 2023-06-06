В Воронеже восстановили облицовку постамента памятника Сергею Есенину

Фото управы Центрального района Фото: Предоставлено

После продолжительной реставрации вернули на место гранитную облицовку постамента памятника Сергею Есенину на улице Карла Маркса в Воронеже. Напомним, в апреле наблюдательные горожане заметили, что плиты начали отслаиваться и угрожали обрушением. Об этом воронежцы сообщили чиновникам.

- В понедельник отреставрированный постамент доставили в Воронеж. В течение двух дней будет произведен демонтаж старого основания, установка нового постамента, после чего на обновленное основание перенесут памятник поэту, - сообщили в мэрии.

Работы проводились на средства городского мецената Владимира Бубнова, который также финансировал установку памятника. А реставрацией постамента занимался липецкий скульптор Македон Сариев, который прибыл в Воронеж для установки постамента.

В мэрии также сообщили, что о завершении процедуры передачи памятника на баланс Музею – диораме. Теперь подведомственное управлению культуры учреждение будет на законных основаниях следить за состоянием этого объекта.