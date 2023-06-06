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НовостиОбщество6 июня 2023 5:42

В районе Каменного моста в Воронеже появится временный водосток

Он будет отводить осадки, пока идут восстановительные работы
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

На прилегающей к подпорной стене Каменного моста продолжается выемка грунта для проведения восстановительных работ, сообщили в мэрии Воронежа.

Газовики установили запорное устройство для возможности переключения в случае необходимости подачи газа потребителям.

Обследование показало, что водопровод в этом месте залегает глубоко и проведению работ не мешает.

На сегодня запланировано продолжить разбор аварийной части подпорной стены. После этого на месте обрушения организуют временный водосток для отвода воды с улицы Карла Маркса и части смотровой площадки на случай дождя.

Напомним, обрушение подпорной стены Каменного моста произошло 3 июня во время ливня.