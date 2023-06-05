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НовостиПроисшествия5 июня 2023 16:58

В Воронеже дошло до суда уголовное дело бывшего директора дилера «Фольксвагена»

Михаил Швыдченко рискует сесть на десять лет
Олег КУЗНЕЦОВ
«Гаус» оставил массу неприятных воспоминаний обманутым клиентам.

«Гаус» оставил массу неприятных воспоминаний обманутым клиентам.

Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

В прокуратуре Воронежа утвердили обвинительное заключение по уголовному делу 55-летнего бывшего директора официального дилерского центра «Volkswagen» в Воронеже - ООО «Гаус» Михаила Швыдченко. Его обвиняют по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Максимальная ответственность по ней – десять лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

По данным следствия, с декабря 2017-го по декабрь 2018 года директор дилерского центра похитил деньги, которые клиенты дали ему на покупку машин. Более 90 человек и организаций заключили договоры с ООО «Гаус» на покупку более 100 автомобилей «Volkswagen». Они внесли в кассу и на счета организации в качестве предоплаты более 130 миллионов рублей. Однако денег назад они так и не получили. Директор потратил их на собственные нужды.

Уголовное дело будут рассматривать в Центральном районном суде.

Напомним, ранее в Арбитражном суде Воронежской области приняли решение привлечь к субсидиарной ответственности экс-директора Михаила Швыдченко по долгам «Гауса». Обязательства обанкротившегося бывшего дилера «Фольксвагена» перед кредиторами составляет 768,9 млн рублей. При этом сам Швыдченко находится в процедуре личного банкротства. Там фигурирует еще более серьезная сумма – 1,3 миллиарда рублей.

«Фольксваген» в той ситуации просто «умыл руки», заявив, что за дилерский центр ответственности не несет. В немецком автогиганте тогда заявили, что сожалеют о случившемся, но ничем помочь обманутым клиентам не могут.