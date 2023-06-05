В Воронеже дошло до суда уголовное дело бывшего директора дилера «Фольксвагена»

«Гаус» оставил массу неприятных воспоминаний обманутым клиентам. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

В прокуратуре Воронежа утвердили обвинительное заключение по уголовному делу 55-летнего бывшего директора официального дилерского центра «Volkswagen» в Воронеже - ООО «Гаус» Михаила Швыдченко. Его обвиняют по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Максимальная ответственность по ней – десять лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

По данным следствия, с декабря 2017-го по декабрь 2018 года директор дилерского центра похитил деньги, которые клиенты дали ему на покупку машин. Более 90 человек и организаций заключили договоры с ООО «Гаус» на покупку более 100 автомобилей «Volkswagen». Они внесли в кассу и на счета организации в качестве предоплаты более 130 миллионов рублей. Однако денег назад они так и не получили. Директор потратил их на собственные нужды.

Уголовное дело будут рассматривать в Центральном районном суде.

Напомним, ранее в Арбитражном суде Воронежской области приняли решение привлечь к субсидиарной ответственности экс-директора Михаила Швыдченко по долгам «Гауса». Обязательства обанкротившегося бывшего дилера «Фольксвагена» перед кредиторами составляет 768,9 млн рублей. При этом сам Швыдченко находится в процедуре личного банкротства. Там фигурирует еще более серьезная сумма – 1,3 миллиарда рублей.

«Фольксваген» в той ситуации просто «умыл руки», заявив, что за дилерский центр ответственности не несет. В немецком автогиганте тогда заявили, что сожалеют о случившемся, но ничем помочь обманутым клиентам не могут.